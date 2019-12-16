МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на оптимизме вокруг торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,52%, до 65,56 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 60,2 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать информацию о согласовании США и Китаем текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

Кроме того, в воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. При этом в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.

Аналитик OANDA Эдвард Мойя, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что прогресс в торговых переговорах США и Китая может ускорить рост спроса на нефть и ослабить опасения относительно возможного переизбытка сырья.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Согласно данным, объем промышленного производства в стране в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост на уровне 5%. "Опасения по поводу перенасыщения рынка в течение первой половины 2020 года, вызванные слабыми ценами на нефть, являются обычными для инвесторов. Но мы наконец-то можем увидеть улучшение статданных в двух крупнейших мировых экономиках, что является свидетельством восстановления роста мировой экономики", — сказал аналитик.