МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Добыча на шельфе Арктики будет рентабельна при цене нефти свыше 100 долларов за баррель, сообщил вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун.

"Исходя из наших предположений, это будет самая дорогая нефть. Для того, чтобы рентабельность была, нефть должна быть 100 плюс исходя из сегодняшних технологий", — сказал он.

"Арктика, на мой взгляд, это резерв будущих поколений. Реально к Арктике мы можем вернуться за 2035, а то и 2050 год, если будет потребность в то время в таких объемах углеводородов", — добавил Федун.