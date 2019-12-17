МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершила приобретение 17% южнокорейской нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за 1,2 миллиарда долларов, сообщила саудовская компания.

"Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) завершила, через свою дочернюю компанию Aramco Overseas Company B.V. (AOC), приобретение 17% Hyundai Oilbank у Hyundai Heavy Industries Holdings почти за 1,2 миллиарда долларов. Завершение следует после получения необходимых разрешений и нормативных одобрений", — говорится в релизе.

Инвестиции поддерживают стратегию роста Aramco в области нефтепереработки, укрепляя присутствие на ключевых рынках, отмечает компания.

Официально о сделке было объявлено 15 апреля. В январе текущего года СМИ сообщали, что сделка призвана увеличить поставки саудовской нефти Hyundai Oilbank, самой маленькой по объему мощностей южнокорейской нефтеперерабатывающей компании.

Hyundai Oilbank основана в 1964 году, ее нефтеперерабатывающие мощности в южнокорейском порту Daesan составляют 650 тысяч баррелей в день.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.