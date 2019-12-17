БЕРЛИН, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство Германии рассчитывает, что американские санкции против газопровода "Северный поток-2" могут вступить в силу уже на текущей неделе и повлиять на работу по прокладке труб в водах Дании, сообщает издание Bild со ссылкой на документ для служебного пользования министерства экономики и энергетики ФРГ.

Из документа следует, что во вторник сенат одобрит соответствующий документ. "Подписание президентом ожидается до 20 декабря 2019 года", — цитирует документ газета, отмечая, что таким образом санкции вступают в силу не позднее пятницы.

"Правительство не исключает, что из-за объявленных санкций работы по прокладке трубы в датской экономической зоне могут быть затруднены", — отмечается в документе.

При этом Берлин считает, что газопровод "Северный поток-2" могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США, сообщил Bild.

"Берлин, по-видимому, все еще видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", — пишет газета.

Правительство ФРГ готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока-2", пишет издание.

Согласно документу, который есть в распоряжении Bild, правительство ФРГ после подписания законопроекта, который включает в себя санкции против "Северного потока-2", президентом США Дональдом Трампом намерено "тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта "Северный поток-2". Только после этого будет принято решение "с какими конкретными мерами" реагировать на закон.

В свою очередь, компания Nord Stream 2 заявила, что планирует завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев, но не намерена спекулировать о сроках окончания строительства газопровода, заявили РИА Новости в пресс-службе.

"Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему", — заявили Nord Stream 2, добавив, что "мы планируем завершить проект "Северный поток"-2 в течение нескольких месяцев".

Минэкономики ФРГ не комментирует сообщения об ожидании санкций США из-за Nord Stream 2. "Мы не комментируем подобные публикации. Нашу позицию мы регулярно озвучиваем на брифингах. Мы не принимаем экстерриториальные санкции", — заявила РИА Новости представительница ведомства.

Она добавила, что министерство следит за развитием событий вокруг возможного введения санкций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.