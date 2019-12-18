МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Эксперты IHS Markit ожидают резкого замедления роста добычи американской нефти, которая продолжает расти только благодаря разработке структуры Permian Basin. Однако продуктивность новых скважин на этой структуре падает значительно быстрее, чем на старых.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) в начале следующего года может пересмотреть прогноз добычи в сторону понижения.

НОВЫЕ СКВАЖИНЫ ХУЖЕ СТАРЫХ

На новых скважинах, пробуренных на сланцевой структуре Permian Basin, продуктивность падает значительно быстрее, чем на старых, говорится в докладе IHS Markit – глобальной компании-провайдера экономической информации. Из-за ускоренного падения продуктивности американским нефтяникам в следующем году придется значительно увеличить объемы буровых работ, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне.

Специалисты IHS Markit провели анализ показателя "снижение продуктивности скважин", оценив фактическую и ожидаемую добычу всех действующих скважин в начале и в конце года. В результате, эксперты сделали вывод, что за последнее десятилетие продуктивность скважин на Permian Basin "снизилась драматически". В настоящее время на этой структуре, где добывается более третий всей американской нефти, в эксплуатации находятся более 150 тысяч скважин.

"В последние годы продуктивность скважин на Permian Basin снизилась драматически, и мы ожидаем, что снижение продолжится. В результате, поддерживать добычу на текущем уровне станет еще сложнее, особенно тем компаниям, которые испытывают проблемы с финансированием,", — заявляет Рауль ЛеБлан, вице-президент подразделения IHS Markit "Нефть и газ, добываемые из нетрадиционных источников".

На Permian Basin добывается как обычная, так и сланцевая нефть. По данным IHS Markit, в начале 2010 года на структуре добывалась около 880 тыс. барр./сут. в основном обычной нефти – для ее извлечения не использовался гидроразрыв пласта (ГРП). К концу 2010 года добыча на тех же скважинах составила 767 тыс. барр./сут. – падение более чем на 110 тыс. барр./сут., или на 13%.

В 2019 году почти все скважины на Permian Basin были введены в эксплуатацию после проведения ГРП. Действующие в начале этого года скважины давали 3,8 млн барр./сут. – на 1 млн барр./сут. больше, чем годом ранее. Однако IHS Markit ожидает, что к концу 2019 года продуктивность этих скважин сократится на 1,5 млн барр./сут. – на 40% по сравнению с началом года.

Совокупная добыча на Permian Basin продолжает расти, но достигается это за счет увеличения бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин.

Однако по оценкам специалистов компании, продуктивность этих скважин резко снизится – падение добычи достигнет 65-85% уже в течение первого года. Таким образом, компании, которые бурят новые скважины, сталкиваются с крайне серьезной проблемой – ускоренным падением добычи в течение первого года эксплуатации.

По мнению ЛеБлана, преимущество будут иметь те компании, которые обеспечат баланс между новыми и старыми скважинами, находящимися в эксплуатации. После первого года эксплуатации снижение продуктивности скважин продолжается, но более низкими темпами – всего на 20% в течение года.

Месяцем ранее IHS Markit сделала прогноз, согласно которому добыча нефти в США увеличится на 440 тыс. барр./сут. в 2020 году, а в 2021 году рост прекратится полностью. Ожидается, что в этом году средний показатель добычи в США увеличится на 1,3 млн барр./сут., превысив 12,3 млн барр./сут.

СПИСАНИЯ В "СЛАНЦЕВОЙ ИНДУСТРИИ" США

На прошлой неделе ряд американских аналитиков сообщили о масштабном списании газовых активов на миллиарды долларов в ближайшие месяцы. Заявления последовали после обнародования планов Chevron, второй крупнейшей нефтегазовой компании США, списать газовые активы на $11 млрд – преимущественно на структуре Appalachia. Chevron стала четвертой крупной нефтегазовой компанией, которая производит переоценку своих газовых активов в сторону понижения.

Стабильный рост добычи газа в США в течение последних лет привел к падению цен до самого низкого уровня за последние 25 лет. Почти половина добываемого в США газа является побочным продуктом при добыче нефти, поэтому низкая цена не является причиной для снижения объемов производства с целью поддержания баланса на рынке. Из-за низких цен на газ британская ВР, испанская Repsol и норвежская Equinor понизили в этом году стоимость своих североамериканских активов более чем на $11 млрд.

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Среди участников рынка, консультантов и аналитиков крепнет уверенность, что намерение руководства Chevron списать газовые активы на $11 млрд в четвертом квартале этого года является предвестником грядущих списаний другими гигантами, включая ExxonMobil.

"Списание активов Chevron – особенно в таком размере – имеет символический характер. Это предвестник того, что произойдет во всей добывающей отрасли США", — сказал Даллас Салазар, глава Atlas Consulting, консалтинговой компании в области энергетики.

В Mizuho Securities советуют главе ExonMobil Даррену Вудсу списать полностью такой актив как недавно приобретенная за $30 млрд сланцевая компания XTO Energy.

Списания в основном являются следствием неоправданных ожиданий компаний, которые в течение всего последнего десятилетия надеялись на более высокие цены на газ. Согласно отчету Shell за 2018 год, компания прогнозировала повышение цены на газ до $3,25/млн BTU в 2019 году и $3,5/млн BTU — в 2020 году.

ВР сообщала о размере своих извлекаемых запасов газа исходя из долгосрочной цены $4/млн BTU. Ценовым эталоном для рынка газа в Западном полушарии является котировка в американском Henry Hub, которая в этом году находилась ниже 2,7/млн BTU. IHS Markit прогнозирует, что средняя цена на газ в следующем году опустится ниже 2/млн BTU.

EIA НАДЕЕТСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Добыча нефти на Permian Basin в январе вырастет на 48 тыс. барр./сут. и составит 4,742 млн барр./сут. – самый незначительный прирост с июля этого года. На структуре Bakken добыча увеличится всего на 3 тыс. барр./сут., до 1,526 млн барр./сут. Bakken является второй крупнейшей сланцевой структурой в США. На третьей по объему добычи структуре — Eagle Ford — извлечение сланцевой нефти снизится на 9 тыс. барр./сут., до 1,357 млн барр./сут.

Совокупный объем добычи сланцевой нефти в США вырастет в январе на 30 тыс. барр./сут. – больше, чем в октябре и ноябре, когда EIA прогнозировало увеличение на 18 тыс. барр./сут. и 10 тыс. барр./сут. соответственно. Однако почти весь рост будет обеспечен только за счет одной структуры – Permian Basin.

EIA также прогнозирует рост добычи сланцевого газа в США в следующем месяце до 85,598 млрд куб. фут./сут. – на 77 млн куб. фут./сут. по сравнению с декабрем. При этом, как и в случае со сланцевой нефтью, основной прирост добычи сланцевого газа будет обеспечен Permian Basin. Ожидается, что на этой структуре прирост достигнет 213 млн куб. фут./сут. Среди других сланцевых структур выделяется Haynesville, где добыча газа вырастет на 123 млн куб. фут./сут.

На Permian Basin газ является побочным продуктом, его добыча продолжит расти вместе с нефтью, уверены эксперты. Более того, только на Permian Basin и Bakken сжигается в факелах или просто стравливается в атмосферу, по крайне мере, свыше 420 млрд куб. фут. (около 12 млрд куб. м) попутного газа.

Однако на Appalachia – крупнейшей сланцевой структуре США – добыча в январе снизится до 33,432 млрд куб. фут./сут., что на 74 млн куб. фут./сут. меньше, чем в декабре. Если снижение добычи на Appalachia станет устойчивой тенденцией, то это приведет к снижению добычи газа в США уже в следующем году.

Согласно прогнозу EIA на следующий год, добыча нефти в США должна вырасти по сравнению с 2019 годом на 0,9 млн барр./сут.– до 13,2 млн барр./сут. Однако этот прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения уже в начале наступающего года, считают многие западные эксперты.