МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россия в октябре вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,613 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ снизилась по отношению к сентябрю на 0,5%. США в октябре увеличили добычу на 1,1%, до 12,6 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 10,302 миллиона баррелей в сутки, что больше по сравнению с сентябрем на 12,85%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в месячном выражении вырос на 5,8%, до 7,057 миллиона баррелей в сутки, из США — на 2,9%, до 3,181 миллиона. Данные о России JODI не указывает. В сентябре РФ экспортировала 5,419 миллиона баррелей нефти в сутки, а в августе — 5,576 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США уменьшилась в октябре на 4% в сравнении с предыдущим месяцем, до 15,755 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка опустилась на 15%, до 2,197 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — уменьшился на 1% по сравнению с показателем сентября, до 4,576 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 2,8%, до 3,861 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в октябре уменьшился на 12%, до 1,923 миллиона баррелей в сутки, а добыча — на 2%, до 2,037 миллиона баррелей в сутки.