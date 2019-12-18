МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 446,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 1,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, осталась на уровне предыдущей недели в 12,8 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,2 миллиона баррелей — до 40,2 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 2,5 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 237,3 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, составив 125,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей.