МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть резко подскочили в среду вечером на данных минэнерго США о сокращении запасов сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до 66,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 60,91 доллара за баррель.

Стоимость нефти резко перешла от снижения к росту после того, как минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырья на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 446,8 миллиона баррелей.

В течение торговой сессии цены на нефть опускались после того, как в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее, хотя участники торгов ждали снижения показателя.