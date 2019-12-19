МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Историческое событие для не только российской, но и мировой атомной энергетики произошло в четверг: на Чукотке начала работу и выдала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"19 декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию.

Плавучая атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом город Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.