МОСКВА, 19 дека — ПРАЙМ. Заявления президента РФ Владимира Путина, касающиеся переговоров с Украиной, говорят о том, что Россия не настроена на "газовую войну" и заинтересована в решении проблемы транзита, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Ранее в четверг Путин в рамках ежегодной пресс-конференции заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда по иску "Нафтогаза Украины" о взыскании 3 миллиардов долларов с "Газпрома" носит политический характер, а его обоснование тяжелым экономическим положением Украины — это "чушь".

При этом он также сообщил, что рассчитывает на договоренности между РФ и Украиной по вопросу транзита газа и желания обострять ситуацию в энергетике нет. По его словам, Россия будет искать решение, касающееся газа, приемлемое для всех, в том числе для Украины.

"Это четкий сигнал европейским партнёрам, что Россия заинтересована в решении проблемы транзита и нужно усилить работу с украинской стороной, чтобы не допустить срыва переговоров из-за политической ситуации на Украине и воздействия внешних сил, которые заинтересованы в срыве транзита", — прокомментировал агентству замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, заявления Путина свидетельствуют о том, что Москва не настроена на "газовую войну" и пытается вести конструктивный диалог.

"Однако пока не ясно, готова ли Москва идти на уступки или будет продолжать настаивать на "обнулении" требований и подписании транзитного контракта только на один год — для Киева это будет самый невыгодный вариант из возможных. Для того чтобы контракт был подписан до конца года, и Москва, и Киев должны будут пойти на уступки", — заключил эксперт.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, получая "голубое топливо" по реверсу из Европы.

Очередная трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и Еврокомиссии для обсуждения вопроса продолжения транзита российского газа пройдет позднее в четверг в Берлине. Как сообщала ЕК, участники встречи сосредоточатся на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.