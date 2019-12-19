МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Новатэка" ввело в эксплуатацию Северо-Русское месторождение в ЯНАО с проектным уровнем добычи 5,7 миллиарда кубометров природного газа в год, сообщает компания.

"Дочернее предприятие компании ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" начало опытно-промышленную эксплуатацию в режиме ПНР (пусконаладочных работ — ред.) под нагрузкой на Северо-Русском месторождении с годовым проектным уровнем добычи 5,7 миллиарда кубометров природного газа и 700 тысяч тонн газового конденсата", — говорится в сообщении

Северо-Русское месторождение является первым из группы месторождений Северо-Русского блока, включающего также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа более 13 миллиардов кубометров в год.

"Месторождения Северо-Русского блока расположены в непосредственной близости друг от друга, что позволяет оптимизировать капитальные затраты на строительство мощностей по подготовке газа и конденсата, а также транспортной инфраструктуры", — отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку месторождения владеет "Новатэк-Таркосаленефтегаз". По состоянию на 31 декабря 2018 года совокупные запасы составили около 104 миллиарда кубометров природного газа и 6,5 миллиона тонн жидких углеводородов по российской классификации.