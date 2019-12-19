МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером, инвесторы отыгрывают новости о ходе торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 18.24 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,33%, до 66,39 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,12%, до 60,91 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему внимательно следят за торговыми отношениями США и Китая и с оптимизмом встретили новости о том, что Китай с 26 декабря освобождает несколько наименований американских товаров от дополнительных импортных пошлин.

Ранее США и Китай объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой его части состоится в начале января.