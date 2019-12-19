МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" провела ряд организационно-кадровых перестановок и назначений для оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности, сообщает компания.

Вице-президентом по внутреннему сервису "Роснефти" назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. "В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона — одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения — позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", — подчеркивается в сообщении.

Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам "Роснефти". "Назначение призвано оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа", — отмечает компания.

Вице-президентом-главным геологом "Роснефти" назначен Андрей Поляков. Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, назначен генеральным директором ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам "Роснефти" назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года. Он сменил Юрия Калинина в связи с истечением срока его трудового контракта и выходом на пенсию.