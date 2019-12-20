МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Перемирие в торговой войне между США и Китаем способствует росту мировой экономики и увеличению спроса на энергоносители. Ограничение добычи странами ОПЕК+ на фоне резкого замедления темпов роста добычи в США может привести к дефициту предложения нефти в мире. Крупнейшие инвестиционные банки США прогнозируют повышение цен на Brent и WTI в 2020 году.

"ФАЗА ОДИН" И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

По заявлениям президента Дональда Трампа, США и Китай достигли взаимоприемлемого соглашения, которое получило название "Фаза один". Однако возникли трудности перевода.

"Я сказал, чтобы переводчиков нашли хороших. Плохой перевод может привести к большим потерям. Работаем над решением этого вопроса", — цитирует Трампа телеканал CNN. Из-за этих трудностей отсутствует точная информация об условиях соглашения, достигнутого в рамках "Фазы один".

Пока идет работа над переводом, администрация Трампа стремится обеспечить рост национальной экономики. В этом году Федеральный резерв США понизил процентную ставку на 0,75 процентного пункта, что должно поддержать национальную экономику. Обнадеживают также последние данные о занятости и объемах промышленного производства.

Новости из США и Китая оказывают позитивное влияние на нефтяной рынок – растет оптимизм и уверенность в том, что спрос на углеводороды будет расти. Однако многие на Западе сомневаются, что примирение будет долгосрочным. Между двумя странами сохраняется напряженность, в том числе политическая, что является серьезным препятствием для перехода к "Фазе два" и окончания торговой войны.

По сообщениям западных СМИ, Пекин согласился увеличить закупки у США сельскохозяйственной продукции, но китайский рынок остается закрытым для американских поставщиков нефти, СПГ и многих видов нефтепродуктов.

Из-за ввозной пошлины в размере 5%, поставки американской нефти в Китай в январе-октябре 2019 года составили менее 150 тыс. барр./сут., а 25% пошлина привела к сокращению поставок американского СПГ в этом году почти в десять раз – до 259 млн тонн.

СПРОС НА НЕФТЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ В ПЕКИНЕ

Китай импортировал в ноябре максимальный за всю историю объем нефти – 11,18 млн барр./сут. Месяцем ранее импорт составил 10,72 млн барр./сут.

За 11 месяцев 2019 года поставки нефти в Китай достигли 461,88 млн тонн (10,09 млн барр./сут.) – на 10,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Беспрецедентное увеличение импорта связано с введением в эксплуатацию двух гигантских предприятий – нефтехимического комплекса Zhejiang Petrochemicals и НПЗ Zhanjiang, совокупная мощностью которых составляет почти 900 тыс. барр./сут.

Крупнейшими поставщикам нефти на китайский рынок являются Саудовская Аравия и Россия.

На внутреннем рынке Китая наблюдается избыток предложения нефтепродуктов, поэтому нефтеперерабатывающие компании быстрыми темпами наращивают экспорт. По данным таможни КНР, в ноябре за рубеж было поставлено 7,31 млн тонн нефтепродуктов – на 63,5% больше, чем в ноябре 2018 года. За 11 месяцев 2019 года объем поставок достиг 60,22 млн тонн – на 14,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Импорт газа в Китай– трубопроводного и в виде СПГ – в прошлом месяце увеличился на 3,3%, составив 9,45 млн тонн. В январе-ноябре 2019 года поставки газа достигли 87,11 млн тонн – на 7,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Данные о промышленном производстве в Китае в прошлом месяце превзошли ожидания маститых западных экспертов, поскольку предпринятые Пекином меры обеспечили ускоренное развитие экономики.

По данным Государственного статистического бюро КНР, объем промпроизводства в ноябре увеличился на 6,2% относительно того же периода годом ранее. В октябре этот показатель составил всего 4,7%.

Розничные продажи в прошлом месяце выросли на 8% относительно ноября 2018 года и на 1,8% — по сравнению с октябрем этого года.

Многие экономисты считают, что заключение торгового соглашения между США и Китаем выгодно для Пекина, а значит, для всей мировой экономики. Западные рейтинговые агентства уже начали пересматривать в сторону повышения экономические показатели Китая на следующий год. Сейчас ожидается, что китайская экономика в 2020 году вырастет на 6% по сравнению с ранее прогнозировавшимися 5,7%.

БАНКИ ОЖИДАЮТ ПОДОРОЖАНИЕ НЕФТИ

JP Morgan прогнозирует повышение цен на нефть в следующем году. Эксперты банка считают, что сокращение добычи странами-участницами соглашения ОПЕК+ будет эффективным на фоне экономического роста на "формирующихся рынках", прежде всего Китая.

Во время последнего заседания представителей ОПЕК+ было принято решение сократить добычу еще на 500 тыс. барр./сут. в I квартале 2020 года.

Добыча нефти в США: что год грядущий им готовит?

По расчетам JP Morgan, вместо ожидаемого ранее избытка предложения на мировом рынке образуется дефицит нефти в объеме 200 тыс. барр./сут. Последний прогноз радикально отличается от предыдущего, который банк сделал в сентябре. Согласно сентябрьскому прогнозу, в 2020 году превышение предложения над спросом составляло 600 тыс. барр./сут. При этом JP Morgan сохранил прогноз роста спроса на нефть в следующем году без изменения – 1 млн барр./сут.

JP Morgan также пересмотрел в сторону повышения прогноз цен на основные эталонные сорта. В следующем году средняя цена на Brent повысится до $64,5/барр. по сравнению с $59/барр. согласно предыдущему прогнозу. Но в 2021 году Brent должен подешеветь до $61,5/барр.

Цена на американский эталонный сорт WTI составит 60/барр. в 2020 году и 57,5/барр. в 2021 году.

Goldman Sachs также повысил прогнозные цены на нефть в 2020 году. Основная причина – решение ОПЕК+ сократить добычу.

В случае 100% соблюдения обязательств по снижению добычи в рамках ОПЕК+ предложение сократится на 2,1 млн барр./сут.

В инвестиционном банке прогнозируют повышение спроса на 0,9 млн барр./сут. и 1,2 млн барр./сут. в 2019 и 2020 годах соответственно, что на 50 тыс. барр./сут. меньше по сравнению с предыдущем прогнозом.

Несмотря на ожидаемое снижение спроса, Brent подорожает до $63/барр. в 2020 году по сравнению с $60/барр. согласно предыдущему прогнозу. Цена на WTI в следующем году повысится с $55,5/барр. до $58,5/барр.

Эффективность мер со стороны ОПЕК+ повышается в связи с резким замедлением темпов роста добычи в США. В Goldman Sachs ожидают замедления темпов роста добычи нефти в США. В следующем году добыча в стране увеличится всего на 600 тыс. барр./сут. В 2018 году рост составил более 1,5 млн барр./сут., в 2019 году превысит 1,3 млн барр./сут.

Однако новый министр энергетики США (US Secretary of Energy) Дэн Бруйетт уверен, что замедление роста добычи нефти носит временный характер. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что американские сланцевые компании могут лучше адаптироваться к волатильности цен на нефть благодаря использованию современных технологий, а Саудовская Аравия и ОПЕК не способны повлиять на нефтяной рынок.

"ОПЕК не имеет уже того влияния, которое она имела поколение назад", — сказал Бруйетт.

Если новый министр энергетики США окажется прав, то оптимизм на рынке нефти улетучится.