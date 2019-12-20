МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером усилил снижение после роста в течение всей недели, некоторые инвесторы фиксируют прибыль в ожидании предпраздничного спада торговой активности, свидетельствуют данные биржи и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.04 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,74%, до 66,05 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,39%, до 60,33 доллара за баррель.

Нефть дешевеет практически весь день после уверенного роста в течение уходящей недели, благодаря которому котировки остаются максимальными с сентября. Оптимизм инвесторов был вызван новостями о ходе торговых переговоров США и Китая. Стороны согласовали текст первой части торгового соглашения, что и вызвало резкий скачок стоимости нефти — на спаде опасений снижения спроса на неё со стороны этих крупнейших потребителей.

В рамках согласования текста первой части торгового соглашения стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. А накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что согласованный документ может быть подписана в начале января.

"Рынок нефти в целом получил поддержку благодаря хорошим новостям о торговле (между США и Китаем — ред.)", — приводит агентство Рейтер слова президента Lipow Oil Associates Энди Липова (Andy Lipow). При этом аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение также приводит агентство, предполагает, что сегодняшняя коррекция может быть связана с продажами в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Но нельзя не учитывать и фактора статистики. Так, трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, сообщившей, что за неделю, завершившуюся 20 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 18, до 685 агрегатов.