КИЕВ, 22 дек — ПРАЙМ. Украина ночью в воскресенье совершила диспетчерское принудительное снижение генерации электроэнергии на АЭС на 400 МВТ из-за низкого спроса, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом и опубликован в официальной прессе.

"Сегодня с 02.00 до 06.00 (с 03.00 до 07.00 мск — ред.) было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт", — написал Герус в Facebook.

Он добавил, что причиной этому стал низкий спрос, теплая погода и падение промышленности при высокой выработке "зеленых" производителей.

"Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии отсутствует. Дожили до того, что отключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС (солнечных электростанций — ред.) и ВЭС (ветряная электростанция — ред.) с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час", — отметил Герус.

Он также сообщил, что весной подобная ситуация будет повторяться в масштабах в разы больших.

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.