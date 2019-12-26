МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на оптимизме вокруг торговли США и КНР и ожиданиях сокращения запасов американской нефти, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.44 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63%, до 67,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,72%, до 61,55 доллара за баррель.

Трейдеры более склонны к риску на оптимизме относительно развития торгового конфликта США и Китая. Накануне представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу заключения первой части торгового соглашения. Сообщение поддержало надежды инвесторов на возможность скорого подписания документа.

Инвесторы также ожидают статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты ожидают, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,8 миллиона баррелей.

Аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что в ближайшее время цены на нефть будут торговаться в "зеленой зоне". "Сейчас цены поддерживаются. Сложно идти против этой тенденции в праздничные дни", — отметил он.