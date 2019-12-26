МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ внесло в правительство проект энергостратегии России до 2035 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Проект энергостратегии внесли в правительство", — сказали в ведомстве.

В ноябре министр энергетики Александр Новак говорил, что ведомство рассчитывает внести в правительство проект энергостратегии до 2035 года в конце ноября.

Энергостратегия, одобрение которой неоднократно откладывалось правительством, содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса.

Добыча угля в РФ в период до 2024 года ожидается в объеме 448-530 миллионов тонн в год, далее до 2035 года — в объеме 485-668 миллионов тонн, следует из документа.

"Достижение поставленной цели в рамках указанных направлений потребует… обеспечения добычи угля в период до 2024 года в 448-530 миллионов тонн, а в период до 2035 года — в диапазоне 485-668 миллионов тонн", — говорится в документе.

Минэнерго РФ ожидает добычу газа в стране в период до 2024 года в диапазоне 795–820 миллиардов кубометров в год, а затем, до 2035 года – 850–924 миллиарда.

"Достижение поставленной цели в рамках указанных направлений потребует: обеспечения добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795–820 миллиардов кубометров, а в период до 2035 года – в диапазоне 850–924 миллиарда кубометров", — говорится в документе.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн, до 2035 года — 490-555 миллионов тонн.

"Достижение поставленной цели в рамках указанных направлений потребует: поддержания добычи нефти и газового конденсата в период до 2024 года в диапазоне 555–560 миллионов тонн, а в период до 2035 года – в диапазоне 490–555 миллионов тонн", — говорится в проекте.

Кроме того, Россия планирует нарастить производство СПГ до 46-65 миллионов тонн к 2024 году и до 70-82 миллионов тонн к 2035 году.

"Задачами газовой отрасли по обеспечению потребностей социально-экономического развития РФ… являются: развитие производства и потребления СПГ, вхождение РФ в среднесрочной перспективе в число мировых лидеров по его производству и экспорту", — говорится в проекте.

"Показатели решения задач газовой отрасли. Производство СПГ, миллионы тонн: 2024 год — 46–65, 2035 год — 70–82", — отмечается также в документе.

Минэнерго закладывает в стратегию создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле СПГ, реализацию проектов строительства терминалов на Камчатке и в Мурманске.