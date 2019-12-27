МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают расти, хотя и слабыми темпами, после публикации официальных статданных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.01 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,24%, до 68,08 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 61,7 доллара за баррель.

Цены поддерживает статистика минэнерго США. Согласно этим данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю уменьшились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 441,4 миллиона баррелей. Эксперты также ожидали сокращения этих запасов, но лишь на 1,7 миллиона баррелей.

Трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, сообщившей, что за неделю, завершившуюся 27 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на восемь, до 677 агрегатов.

Кроме того, мировые инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая — одного из крупнейших мировых потребителей нефти. Так, согласно опубликованным также ранее в пятницу данным, совокупная прибыль промышленных компаний страны в ноябре выросла на 5,4% в годовом выражении после снижения на 9,9% месяцем ранее.