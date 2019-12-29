МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российско-украинские переговоры по газу для реализации подписанного 20 декабря в Минске протокола продолжаются в Вене четвёртый день, сообщили журналистам в "Газпроме".

"С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились. Вчера закончили глубоко ночью, идет четвертый день", — сообщил представитель компании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.