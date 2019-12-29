БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что трубопровод "Северный поток-2" будет достроен невзирая ни на какие санкции США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

"Газопровод ("Северный поток-2") будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", — сказал Козак в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

По его словам, ответные меры будут взвешенными, над ними в настоящее время думают в Москве.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.