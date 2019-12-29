БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал договоренности России и Украины по газу "выбором между плохим и очень плохим".

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

"Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов США для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо",- сказал Козак в интервью программе "Вести недели" на канале Россия-1.