МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Все уполномоченные руководители со стороны "Газпрома" и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря", — заявили в компании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.