МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" сообщила о перестановках в правлении, крупнейшей из которых стало прекращение полномочий члена правления Влады Русаковой, которая в 2013 года по апрель 2019 года курировала газовый бизнес в должности вице-президента, следует из материалов компании.

Полномочия Русаковой прекращены с 26 декабря по решению совета директоров "Роснефти". Кроме того, совет директоров компании прекратил полномочия члена правления, зампреда "Роснефти" Юрия Калинина.

Одновременно с этим принято решение назначить с 27 декабря членами правления "Роснефти" сроком на три года вице-президента – руководителя службы безопасности компании Урала Латыпова, а также вице-президента – главного геолога Андрея Полякова. Кроме того, на должность заместителя председателя правления "Роснефти" назначен первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Зелько Рунье.