КИЕВ, 30 дек — ПРАЙМ. Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа, советующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в понедельник.

Согласно документу, правительство предоставило согласие на совершение "Нафтогазом" двух сделок. "Соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром"; договора с публичным акционерным обществом "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах", — говорится в тексте распоряжения.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" заключит с "Нафтогазом" договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.