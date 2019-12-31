МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Транснефть" заключили соглашение о транспортировке 186,6 миллиона тонн нефти в 2020 году, сообщила во вторник "Роснефть".

"Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 186 627,476 тысячи тонн…. Период оказания услуг по транспортировке нефти: 2020 год", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что размер сделки в денежном выражении не определен, так как зависит от тарифов на транспортировку нефти.