МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили поставки российской нефти, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию… Условлено о предстоящих контактах", — говорится в сообщении.

"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня по инициативе российской стороны. В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в республику Беларусь", — сообщает в свою очередь агентство Белта со ссылкой пресс-службу белорусского лидера.