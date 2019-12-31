МИНСК, 31 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить с Россией переговоры по нефтяным вопросам, а также начать альтернативные поставки сырья в республику, в том числе по нефтепроводу "Дружба", сообщило во вторник госагентство Белта со ссылкой на главу концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Как сообщило агентство, Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. При этом глава государства отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что главой государства "дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников". "Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", — уточняется в сообщении.