МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" заключила дополнительное соглашение (ДС) по поставке нефти своей белорусской "дочке" — "Газпромнефть-Белнефтепродукту" на сумму до 355 миллионов долларов, следует из материалов "Газпром нефти".

"ДС предусматривает, что объем поставки нефти в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года не превысит 810 000 (восемьсот десять тысяч) тонн (+/-10% в опционе продавца)", — говорится в материалах.

Также отмечается, что общая сумма сделки составит не более 355 миллионов долларов.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.

"Газпромнефть-Белнефтепродукт" основана в 2009 году как дочернее сбытовое предприятие "Газпром нефти" и является одним из крупнейших предприятий нефтепродуктообеспечения Белоруссии.