"Газпром нефть" поставит нефть своей белорусской "дочке" на $355 млн
МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" заключила дополнительное соглашение (ДС) по поставке нефти своей белорусской "дочке" — "Газпромнефть-Белнефтепродукту" на сумму до 355 миллионов долларов, следует из материалов "Газпром нефти".
"ДС предусматривает, что объем поставки нефти в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года не превысит 810 000 (восемьсот десять тысяч) тонн (+/-10% в опционе продавца)", — говорится в материалах.
Также отмечается, что общая сумма сделки составит не более 355 миллионов долларов.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.
"Газпромнефть-Белнефтепродукт" основана в 2009 году как дочернее сбытовое предприятие "Газпром нефти" и является одним из крупнейших предприятий нефтепродуктообеспечения Белоруссии.
https://1prime.ru/energy/20191231/830758773.html