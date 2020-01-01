ВАШИНГТОН, 1 янв /ПРАЙМ/. Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на 2 миллиона долларов за нарушение американских санкций против РФ, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.

Суд постановил, что власти США не дали компании в 2014 году достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали введенные администрацией Барака Обамы санкции.

"Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции", — говорится в заявлении компании, которое было распространено во вторник.

В 2017 году Офис по контролю за иностранными активами минфина США оштрафовал Exxon Mobil за ведение дел с "Роснефтью", глава которой Игорь Сечин был в списке санкций США. При этом "Роснефть" не была под санкциями. Компания назвала волюнтаристским подход минфина США к реализации санкций.