МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Россия по итогам 2019 года установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти, произведя в общей сложности 560,2 миллиона тонн, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные статистики центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса и компании BP.

По подсчетам агентства, это эквивалентно ежесуточной добыче в 11,246 миллиона баррелей. Рекорд по этому показателю был поставлен в 1987 году, когда Россия добывала 11,416 миллиона баррелей нефти в сутки.

В предыдущие рекордные года — 2017-й и 2018-й — Россия добывала ежесуточно 10,985 миллиона и 11,166 миллиона баррелей соответственно. Рост добычи происходил несмотря на участие страны в сделке ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

При этом Россия в декабре добилась исключения газового конденсата из расчетов по сделке ОПЕК+, приведя их в соответствие с расчетами стран ОПЕК. Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, рост добычи газа в зимний период увеличивает и добычу конденсата, который учитывается в российской статистике по нефти и, соответственно, влияет на данные по соблюдению соглашения. Таким образом, в декабре РФ должна была сокращать добычу только нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от нового базового уровня в 10,626 миллиона баррелей в сутки (вместо 11,421 миллиона баррелей с конденсатом), а в первом квартале — на 300 тысяч.

Сложность заключается в том, что ни Росстат, ни ЦДУ ТЭК не приводят данные по добыче нефти в РФ без конденсата. Минэнерго же пока не сообщало процент выполнения сделки ОПЕК+ Россией в декабре.