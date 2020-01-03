МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" подтверждает прекращение поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка снижена до технологического минимума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы концерна.

Ранее источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии.

"Загрузка обоих НПЗ снижена до технологического минимума", — сказал представитель пресс-службы концерна. Собеседник агентства подтвердил, что это связано с отсутствием поставок нефти из РФ для заводов.

"Сейчас идет активная работ над подготовкой январских контрактов", — добавили в пресс-службе.