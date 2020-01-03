ВАРШАВА, 3 янв — ПРАЙМ. Польша получает российскую нефть транзитом через Белоруссию без проблем, заявил РИА Новости представитель компании PERN – польского оператора нефтепровода "Дружба".

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. При этом в концерне обратили внимание, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется "по различным направлениям, а не только из РФ". В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы в республике работают на сформированных ранее запасах нефти.

В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

"На данный момент поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" осуществляются в соответствии с графиком и без проблем", — сказал представитель компании PERN.

PERN загружает нефтью, полученной по нефтепроводу "Дружба", два НПЗ в Польше и два НПЗ в Германии.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы" двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.