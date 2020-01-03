КИЕВ, 3 янв — ПРАЙМ. Транзит российской нефти в Европу через Украину идет планово, несмотря на прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии, следует из сообщения "Укртранснафты".

"Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки", — приводит сообщение компании агентство УНН.

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" в пятницу сообщил о прекращении поставок нефти для белорусских НПЗ из РФ, их загрузка была снижена до технологического минимума. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.