МИНСК, 3 янв /ПРАЙМ/. Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков сообщил, что республика в состоянии обеспечить внутренний рынок топливом "в январе и в последующий период".

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. В настоящее время НПЗ в республике работают на сформированных ранее запасах нефти. При этом Белоруссия временно прекратила экспорт нефтепродуктов. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

"Запасов достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок в январе и в последующий период", — приводит в пятницу слова Бунакова агентство Белта.

Он напомнил, что определенный объем нефти добывается в Белоруссии, кроме того, есть госрезерв, технологическая нефть ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Все это в комплексе позволит нам работать на внутреннем рынке без каких-либо потрясений", — подчеркнул зампред концерна.

Приоритетом для концерна в любом случае является внутренний рынок, поэтому для гарантированного обеспечения внутренних потребностей был временно приостановлен экспорт нефтепродуктов, подчеркнул он.

Замгендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников в пятницу заявил РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме. Госконцерн "Белнефтехим", которому подчиняется "Белоруснефть", заявил, что готов обеспечить потребности внутреннего рынка страны в автотопливе в полном объеме.