МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть продолжают расти в пятницу после убийства иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,68% — до 68,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,37%, до 63,24 доллара за баррель.

Накануне США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате атаки погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани.

Участники торгов ожидают ответных действий со стороны Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть, а власти сообщили о том, что ответные меры будут приняты в ближайшее время.

Инвесторы также ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Ожидается, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) сократились на 3,3 миллиона баррелей.