МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 декабря, уменьшились на 11,5 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 429,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 3,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась, оставшись на уровне прошлой недели в 12,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,5 миллиона баррелей — до 36,3 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 242,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 8,8 миллиона баррелей, или на 7%, составив 133,7 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей.