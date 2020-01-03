МОСКВА, 3 яна /ПРАЙМ/. Поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января 2020 года прекратились из-за отсутствия договорённостей между поставщиками нефти и покупателями по ценовым условиям, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Поставка нефти на Белорусские НПЗ с 1 января 2020 года не осуществляется, в связи с отсутствием на данный момент согласованных ценовых условий и соответственно подписанных контрактов между грузоотправителями и покупателями со стороны Республики Беларусь, не смотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года", — рассказал он.

При этом на белорусских НПЗ имеется запас нефти, позволяющей продолжать работу в режиме пониженной загрузки, пока ведутся переговоры, уточнил собеседник агентства.

Транзит российской нефти через Белоруссию осуществляется в штатном режиме.