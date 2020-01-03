МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков, Россия рассчитывает на финализацию договоренностей по этому варианту в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков, с целью увеличения запасов сырья на НПЗ, на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время", — подчеркнул источник.