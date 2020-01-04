КИЕВ, 4 янв — ПРАЙМ. Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области автоматически отключился из-за срабатывания защиты, причины произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Четвертого января в 5.04 (6.04 мск — ред.) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм. После отключения энергоблока работают два. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — добавили в пресс-службе.

Южно-Украинская АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса наряду с Александровской ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкской ГАЭС.