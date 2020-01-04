МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Поставки нефти Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в отрасли.

"В случае поставки нефти в Республику Белоруссию из других стран, нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии", — сказал собеседник агентства.

"Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, как минимум, на 1,6 миллиарда долларов в год в пересчете на 24 миллиона тонн годового объёма, чем покупка нефти с мирового рынка", — добавил он.