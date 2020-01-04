МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/, Отсутствие согласованных контрактов на поставку нефти в Белоруссию заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть, российские компании предлагали Минску сохранить условия последних нескольких лет, но Минск отказался, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в отрасли.

"Причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти", — сказал он.