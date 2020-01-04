МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Транзит российской нефти через территорию Белоруссии идет в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя республика и ее предприятия, сообщил в субботу замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Транзит нефти осуществляется в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя предприятия по транспортировке нефти и в целом Республика Беларусь", — цитирует Сизова госагентство Белта. Замглавы концерна уточнил, что транзит идет в штатном режиме.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в этой связи отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений.

При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.

В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.