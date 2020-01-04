МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти с вертикально интегрированными и малыми добывающими компаниями из РФ, сообщил в субботу замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Переговоры (по поставам нефти в Белоруссию – ред.) ведутся и на уровне вертикально интегрированных нефтяных компаний, и малых добывающих", — цитирует Сизова госагентство Белта.

Отвечая на вопрос о российских партнерах по переговорному процессу, зампред "Белнефтехима" отметил, что перед концерном стоит задача "принципиально определиться с объемами" и не допустить остановки обоих нефтеперерабатывающих заводов республики.

"Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей", — пояснил Сизов.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в этой связи отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. С учетом этого Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Минск просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.

В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что ведется работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. А официальный представитель "Транснефть" Игорь Демин заявил РИА Новости, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на белорусский НПЗ "Нафтан".