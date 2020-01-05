МИНСК, 5 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии из-за налогового маневра в РФ в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов на одну тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов.