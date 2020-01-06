КИЕВ, 6 янв — ПРАЙМ. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, который был отключен из-за срабатывания автоматической защиты, подключен к энергосети, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Энергоатом".

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети 4 января из-за срабатывания автоматической защиты.

"Шестого января 2020 года в 03.43 (04.43 мск — ред.) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний", — сообщается на сайте.

Отмечается, что первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — добавили в пресс-службе.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.