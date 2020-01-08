МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и данные Refinitiv Eikon.

По информации агентства, нехватка персонала и инвестиционного капитала привела к тому, что добыча нефти упала до самого низкого уровня за почти 75 лет. Отмечается, что введенные США санкции также привели к сокращению рынка сбыта венесуэльской нефти.

Агентство утверждает, что сокращение экспорта было бы еще более значительным, если бы некоторые из крупнейших клиентов PDVSA не покупали нефть через посредников и не перевозили груз через несколько точек, чтобы скрыть страну происхождения нефти.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.