МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Посольство РФ в Тегеране продолжает выяснять, были ли граждане России на борту разбившегося самолета, уже известно, что там не было строителей АЭС "Бушер", а также сотрудников самого посольства, сообщил атташе дипмиссии Андрей Ганенко.

"Мы продолжаем выяснять, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, точные списки погибших пока уточняются авиакомпанией и аэропортом", — сказал Ганенко РИА Новости. В эфире телеканала "Россия 24" он добавил, что "уже известно, что там не было сотрудников самого посольства, не было сотрудников стройплощадки АЭС "Бушер".