СТАМБУЛ, 8 янв — ПРАЙМ. Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Таким образом глава Минэнерго РФ прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Надо смотреть, мониторить ситуацию. У нас всегда есть возможность собраться, если для этого будет необходимость", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

Событие привело к скачку цен на нефть, в настоящее время марка Brent торгуется в районе 68 долларов за баррель.