МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снова уверенно опускаются в четверг вечером на фоне ослабления напряженной ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.15 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,15% — до 64,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34%, до 58,81 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают колебаться между резким снижением и коррекционным ростом. Днем котировки нефти находились в "зеленой зоне", но после открытия торгов в США, котировки стали опускаться более, чем на 1%.

Давление на котировки нефти продолжает оказывать конфликт США и Ирана. Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ограничится введением новых санкций против Ирана в ответ на удар по американским целям в Ираке. Соответствующее заявление ослабило опасения трейдеров относительно возможных перебоев с поставками нефти, что оказало негативное влияние на спрос на сырье.

Ранее резкий рост цен на нефть, доходивший до 3%, наблюдался после того, как Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе. За этим последовало снижение до 5% после того, как президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации и сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.